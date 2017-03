What does Valley West want? We’re finding out

Kevin L. Hoover

Mad River Union

VALLEY WEST – The City of Arcata held a North Arcata Visioning Workshop at Valley West’s Red Roof Inn Feb. 21. The event began with a sumptuous buffet dinner, followed by an invigorating round of Zumba. Then, as children played in the kid zone at the back of the room, attendees in the packed motel banquet room got down to the business of redefining Valley West.

Some Valley Westers feel the area is chronically under-served by the city. Long a sleepy agricultural crossroads at the intersection of the Redwood Highway and State Route 299, it was developed as a commercial area in the early 1960s. Since then, Valley West has become both heavily residential and urbanized, its character and culture evolving separately and in different ways than Arcata to the south.

Attendees were asked to identify the area’s resources, needs and potential.

Acknowledging the area’s Hispanic population, the event was bilingual, with findings (listed below) translated into both Spanish and English.

As identified by residents, the Valley West area boasts some impressive assets. The area’s businesses provide a huge chunk of Arcata’s tax revenue, as do “the hardworking Hispanic families who have lived here for a long time and are a vital component of Arcata’s economic base,” observed Valley West activist Lucy Salazar.

While the area has parks, they are underdeveloped. Non-vehicular transportation to and from the area is also challenging and dangerous, requiring pedestrians and bicyclists to use vehicle-optimized West End Road or a scary traverse over dangerous U.S. Highway 101 at Giuntoli Lane.

Attendees had a long list of resources and amenities they’d like to see come to their neck of the woods (scroll down for the complete list). Among them are activities for children, teens and seniors; better lighting; more police presence; programs for the Latino community; community gardens; better parks and playgrounds; better transportation; homeless assistance; public restrooms; and much more.

Pressing concerns among area residents are just as voluminous. Problems include prostitution at the motels; street people misbehaving; stormwater drainage; feral cats; litter; lack of medical facilities; car campers; rats; improperly disposed needles; City Council disinterest; and more.

Recreation Supervisor Heather Stevens, who helped facilitate the scoping session, said it has already borne fruit. While funding and other resources are a challenge, a few new initiatives are underway.

The Courtyards At Arcata housing complex is rejuvenating its Cooperative CommUnity Garden, with a workday set for Saturday, March 25 at 2 p.m. for more information, email TofArcata@gmail.com.

Also, the McKinleyville Family Resource Center may establish weekly events in Valley West, to help connect residents with resources.

“We’ve heard from many community partners,” Stevens said. “I feel like there are many pieces we can now start to address.”

Salazar said she is looking into gathering together the many business owners in Valley West and northern Arcata for a similar visioning session.

“They also have a vested interest in solving the issues associated with that part of town, and collectively they could also be part of the long term solution,” Salazar said.

Stevens wished to acknowledge the many donors and partners who made the landmark, bilingual visioning session possible, particularly the Humboldt State University students who translated all the findings.

Below are the compiled results of the visioning session, in English and Spanish, and a list of community partners who assisted.

Valley West – North Arcata Visioning Workshop

Notes from February 21, 2017 Meeting

What important resources currently exist in this neighborhood that could be better utilized to support you and your family’s health and wellness?

¿Qué recursos importantes existen actualmente en este vecindad que podría utilizarse mejor para apoyar a usted y a la salud y bienestar de su familia?

- UIHS, activities at Courtyard Apartments, WIC, Little Learners Preschool, Extreme Weather Shelter, Pacific Union open campus - make secure, Early Headstart Preschool, Mad River Hospital, Parks (unsafe) at Town and Country Mobile homes and dog parks

- there used to be a Wellness Center but it is gone, it used volunteers to help children with homework

- WIC Program; grocery center; Dr. Office; Doula Program

- Grocery Store; $Tree; places to walk; WIC Program; bus station; Doula Program; Doctor's offices; park; daycares

What programs, activities, resources, community spaces would you like to see that would contribute to greater health and wellness for members of this neighborhood?

¿Qué programas, actividades, recursos, espacios de comunidad te gustaría ver que contribuiría a una mayor salud y bienestar para los miembros de este vecindad?

- Rec Center for youth and Teens - Boys & Girls Club - active, non-tech activities; Drug and Alcohol Rehab access locally; lighting - Boyd and Guintoli and Town and Country Entrance; trash can at bus stops; there's no place to just sit and have coffee or something; Sharps containers - Humboldt Area Center for Harm Reduction; more police presence - not just at school; Kaboom Grant for park space; community classes/workshops - financial planning, family planning, culture, self-esteem; programs for Latino community in Arcata - Paso a Paso, Zumba, Open Door classes; workshops for talking to children about difficult topics; Family planning Resources for teens; After School program - Boys & Girls Club; Music venue - all ages; utilize Red Roof pool - swimming classes; group exercise; community gardening; breakfast all day collective

- Food for People lunch program in this neighborhood for children at the city park; exciting playgrounds at other residential areas nearby - can other nonresidents use them?; Boys & Girls Club such as in Eureka/Mckinleyville; a place for the children to go after school when parents are still working; Dental Clinic in Arcata - only available in Eureka, very hard to get there and get appointments there, Pacific Union School should ask for this - parents should ask /advocate to bring it in as there is a mobile Dental Clinic; eye doctor also needed; Sports - scholarships to help support use of programs, also local programs in this neighborhood; family programs and

reading programs; library come to this area and do reading programs (KEET and library) mobile Book Mobile (HCOE); after school programs - for children of all ages, so not playing electric games; improve playground by mobile home parks; community garden; traffic lights for crossing the busy streets; lights for walking in the evening; funding for summer camps; Baile Terapia; parenting classes; classes for Teens; expand park for all ages

- Valley West needs a dedicated community space for kids, families, seniors, etc.; Portland Loo for Valley West; better outreach to the affected community; outreach and programs for transient communities, rehabilitation versus policing, less focus on criminalization; lunches for children during the summer; summer lunch and recreation programs at Hallen Park - develop a schedule and do outreach/advertising; utilize hotel conference rooms for playgroups, senior lunches, etc.; more busses specific to community activities; better utilize police resources to protect businesses from victimization; community services center I.e., parenting, "know your rights", etc. with a place for police to locate too. Use St. Joseph's model; use City property for a homeless camp where people can be safe and sheltered; use area hotels for recreation swim times; Laurel Tree > community building for playgroups, recreational, seniors, etc.

- Solar lighting for bus stops, basketball courts, trails; Open Door Clinic; Sharps Containers in public spaces; lot behind Rays out to Hampton Inn (Valley West to Valley East) to be purchased by city of Arcata for healthcare clinics; better outreach for community engagement; extend homeless shelter (more beds?); family planning resources; community center (more activities) - teens, kids; more police officers (enforcing community well-being); more youth activities; benches for elderly people; buy lot behind Carl's Jr./Rays; summer lunch programs for children; improve opportunity to dispose of trash; containers for needles; accessibility to South Arcata (trail that connects to Pacific Union); make Boys & Girls Club; improve street lighting (shopping center and bus stops); solutions for rat problems; having benches for Valley West/East bus stops and signs for "no smoking" area; outreach for individuals w/out homes; transparent sound barrier; activities with United Indian Health Services; public Wi-Fi in Arcata Library; low income internet connection; space for multicultural events; more parks; Americorps Services; community meetings; building community; empowering all our neighbors; choosing love all the time; nonviolent communication for residents; food forest by new playground; public restroom; solar lighting in the community; STEM classes/events for youth - could happen in parks; better connectivity between Valley West and Arcata for ped/bike; public transportation from here to South .Arcata - add more accessible trails for families, bikes

- Youth activities - basketball court at Rotary Park; community ownership of parks - neighborhood watch/patrol, volunteers; community garden on both sides of Highway; transport to community center - shuttle, bus (free); repurpose fire station near Mad River; partnership with United Indian Healthcare; beautification - flowers, streetscape improvements; food sovereignty; sustainable design; bus/van service to community center for multi-age event; parent/caregiver group learning; tutoring; learning games school age kids; toddler play spaces; rain friendly covered space; human volunteers for shifts in areas of need; bike officers; public bathroom; Disc Golf course; Family Resource Center - all ages, transportation; volunteers - people paying attention; public gardens

- More garbage cans; homeless resources and shelters; transportation; more parks; more youth activities such as a Boys & Girls Club; more law enforcement; lower cost groceries and nutritious food; enforce no loitering and panhandling laws/ordinances

- bus stop covered with benches; use of field in back of shopping center; outreach for the homeless; solar panel lights at bus stops

- Maybe put a bar divider on the middle of the bench so people won't sleep on it; light on bus stops (solar panels); we need benches for our disabled; introducing more solar panels to the shopping center (for security purposes at night); ideas for field in the back - a Real Park!, build a clinic in that area that could serve the community; bring Western Dental here so we can have dental care that takes MediCal; outreach for the homeless - maybe making a community space where homeless people can go instead of being outside on the street (having an indoor place to get out of the rain); more frequent bus service; no smoking at the bus stops and parks signs; the homeless need to feel included, we can create a place where we can have donated food or a place where they can hear the radio or TV; more rapid response from police; a sound barrier (transparent) along the 299 Hwy - it's also a safety feature for the children; low income internet provided for the community; more community information about facts and information on what's happening in our community (marijuana plantations); food bank here on Valley West; have more control about zoning in our community - we want a voice; inform people about marijuana plants if they are going to be put in - ex. Organically grown; bring a professional - Bryan, Humboldt Patient Resource Center, and ask him questions on how they can run the plant without harming the community; having the Council or subcommittee that can run this area, maybe have the Council come here (Red Roof Inn)

What are your most pressing concerns for your neighborhood and how can the community come together to help mitigate those concerns?

¿Cuáles son las mayores preocupaciones para su vecindad y cómo puede unirse la comunidad para ayudar a mitigar esos preocupaciones?

- Prostitution at Hotels - DV resources in area; homeless population - needs direction/resources/support/food/showers with respect and dignity; elderly transportation; dentist in Arcata

- Rays/homeless presence - scary to be there for them to take their children there, drinking, smoking pot; WIC office is a place where they are also, they have their dogs and one of them almost got bit; concern about theft near their homes; not easy to get to school in off hours - road is not safe to walk or bike there from Valley West

- No public bathroom; need bike trail; rat infestations (Valley West Park and Laurel Tree Charter School) - ecosystems disturbed by removal of feral cats; need better night lights; lack of street lights; increase occupancy at shelter; bathroom access; litter at parks; transients in cars and camping (relocated from Plaza); lack of primary care/clinic facilities in Valley West; Valley West

Park - trash for dog droppings, rat infestation; needles in the park; frequents maintenance; controlled garbage disposal; storm water drainage; no park resources/amenities for kids over 8 years old, toddler parks only; clean shopping center; lack of primary health providers (add Open Door Clinic); tents behind Red Roof Inn; RVs, vans, people waiting to get enough money for motel, stay close by and live in bushes and vehicles, human poop and pee in every grass area; how can we create sanctuary housing for 100-200 folks November - March, a lot of them have animals and drug/alcohol issues; no lighting/lack of visibility; Is there a public restroom (similar to the one near Arcata Plaza?); storm drainage for Valley West parks -> issue for 2 years; grass needs to be mowed to show hidden dangerous trash items

- Loitering/panhandling; cleanliness of the shopping center

- Marijuana farm not wanted across from our apartment complex; City Council not interested in our concerns; Valley East, Valley West, Guintoli bus stops don't have benches

- Having elderly people stand because of no benches

Taller de Visión

Valley West/Norte de Arcata

21 de febrero, 2017

¿Qué recursos importantes existen actualmente en este vecindario que podría ser mayor

utilizado para apoyarnos a nosotros y a nuestras familias en la salud y el bienestar?

- UIHS, actividades en el apartamentos Courtyard, WIC, Little Learners Preschool, Extreme

Weather Shelter, Pacific Union escuela abierto - tener seguridad, Early Headstart Preschool,

Mad River Hospital, parques (inseguros) en Town and Country Mobile Homes y el parque de los

perros

- Había antes un centro de bienestar, pero ahora ya no está, se utilizaba voluntarios para

ayudar a los niños con las tareas

- El programa de WIC, centro de mercados; oficina del doctor, programa Dula

- Tiendas de mercado; $tree; lugares para caminar, programa WIC; estación del autobús; el

programa de Dula; oficina de doctores; parques; guarderías

¿Qué programas, actividades, recursos, lugares de la comunidad le gustaría ver a usted que

podrían contribuir a incrementar la salud, bienestar para los habitantes de este vecindar?

- Centro recreacional para jóvenes y adolescentes – Boys & Girls Club - activo, no actividades

técnicas; acceso a un centro local de rehabilitación de drogas y alcohol; iluminación en la

entrada de Boyd, Guintoli, y la entrada de Town and Country; bote de basura en los paraderos

del autobús; no hay un sitio para sentarse y tomarse un café o algo; botes para depositar agujas

- Humboldt Area Center for Harm Reduccion;- más presencia de la policía- no solamente en la

escuela; beca de Kaboom para espacios de parques; clases en la comunidad/talleres -

planeación financiera, planeación familiar, cultura, autoestima; programas para la comunidad

Latina en Arcata - Paso a Paso, Zumba, Open Door clases; talleres para hablarle a los niños de

títulos o situaciones difíciles; planeación familiar de recursos para adolescentes; programas

para despues de la escuela – Boys & Girls Club; sede para música - todas las edades; utilizar la

piscina del Red Roof Inn – clases de natación; grupo para hacer ejercicio; huerta para la

comunidad; desayuno colectivo todo el día

– Food for People - programa de almuerzo para la vecindad para los niños en el parque de la

ciudad; emocionante áreas de juegos en otras áreas residenciales cercanas - ¿pueden otros

residentes usarlas?; Boys & Girls Club como los de Eureka/Mckinleyville; un lugar para los niños

ir despues de la escuela mientras sus padres aún están trabajando; clínica dental en Arcata -

disponible solamente en Eureka y es muy difícil llegar allá y lograr encontrar una cita, la escuela

de Pacific Union debería solicitar esto - los padres deberían preguntar/abogar para llevarla

como clínica dental móvil; doctor de ojos (oftalmólogo) también es necesitado; deportes -

becas para ayudar el uso de los programas, tambi

én programas locales en el vecindario; programas para familias y programas de lectura; la biblioteca viene a esta área y hace programas de lectura (KEET y la biblioteca) la biblioteca móvil (HCOE); programas después de la escuela - para niños de todas las edades, entonces no juegos electrónicos; mejorar el área de juegos cerca del parques caseros móviles; huertas de la comunidad; iluminación en los cruces de calles ocupadas; iluminación para caminar en la noche; becas para los campamentos en el verano; baile terapia; clases para crianza de los niños; clases para adolescentes; extender el parque para todas las edades

– Valley West necesita un espacio dedicado para los niños; familias, ancianos, etc.; Portland Loo (cuarto de baño público) para Valley West; mejor acercamiento para la afectada comunidad; acercamiento y programas para los comunidades transitorios, rehabilitación versus vigilancia, menos atención sobre la criminalización; almuerzos para los niños durante el verano; programas de recreación en el verano con almuerzo en el parque Hallen - desarrollo de un horario y promocionar/publicar, utilizar los cuartos del conferencias en el hotel para los grupos de juego, almuerzos para ancianos, etc.; mas autobuses especiales para las actividades de la comunidad; utilizar mejor los recursos policiales para proteger los negocios comerciales de la victimización; centro de servicios comunitario i.e. crianza de los hijos, “saber sus derechos”, etc. con un lugar para ubicar la policía también. Usar el modelo de St. Joseph; usar las propiedades de la ciudad para un campamento para las personas de la calle donde ellos pueden estar seguros y con un techo; usar los hoteles de la zona para natación de recreación. Laurel Tree -> edificio de la comunidad para los grupos de juegos, recreación, los ancianos, etc.

- Luz solar en las estaciones del autobús, canchas de basquetbol, senderos, Open Door Clinic; botes para depositar agujas en lugares públicos; lote detrás de Rays hasta el Hampton Inn (Valley West a Valley East) pueden ser comprados por la ciudad de Arcata para clínicas de salud; mejor acercamiento del participación de la comunidad; extender los refugios para indigentes (más camas?); planear recursos familiares; centro comunitario (más actividades) - adolescentes, niños; mas oficiales de policía (reforzar el bienestar de la comunidad); más actividades para la juventud; bancas para personas mayores; comprar el lote detrás de Carl’s Jr./Rays; programas de almuerzo en el verano para los niños; mejorar la oportunidad de arrojar las basuras; envases para las agujas; acceso al sur de Arcata; (senderos que conecten a la escuela Pacific Union); crear el Boys & Girls Club; mejorar la iluminación en las calles (centro comercial y estación del autobús); soluciones para los problemas con las ratas; tener bancas para la estación del autobús de Valley West/Valley East y los avisos del área de “no fumar”; tener acercamiento con gente sin hogar; una barrera transparente del sonido; actividades con United Indian Health Services; servicio público de wifi en la biblioteca de Arcata; conexión de internet para los de bajos ingresos; lugar para multicultural eventos; más parques; servicios de Americorps; reuniones de la comunidad; construir la comunidad; empoderar a todos nuestros vecinos; preferir el amor todo el tiempo; comunicación no violenta para los residentes; bosque de alimentos cerca de la nueva área de juegos; baños públicos; iluminación solar en la comunidad; STEM clases/eventos para los jóvenes – podría hacerse en parques; mejor conexión entre Valley West y Arcata en a pie /bicicleta; transporte público desde aquí (Red Roof Inn) hasta el sur de Arcata – hacer senderos más accesibles para familias, bicicletas

- Actividades para jóvenes – cancha de basquetbol en el Rotary Park; propiedad comunitaria de los parques - vecindario vigilancia/patrulleo, voluntarios; jardín comunitaria en ambos lados de la autopista; transporte hacia el centro comunitario - lanzadera, autobús (gratuito); readaptar la estación de bomberos cerca de Mad River; asociación con United Indian Health Services: embellecimiento – flores, mejoramiento de las calles; soberanía de diseño sostenido; servicio de autobús/buseta hacia el centro comunitario para eventos para todas las edades; padres/ cuidadores grupo de aprendizaje; tutoría; juegos de aprendizaje para niños en edad escolar; espacios de juegos para niños pequeños; área con cubierta para la lluvia; voluntarios para cubrir turnos en áreas de necesidad; oficiales de policía en bicicleta; baño público; campo de golf del disco; centro de recursos para familias - todas las edades, transporte; vigilantes voluntarios; jardines públicos

- Más botes de basura; recursos y refugios para gente sin hogar; transporte; mas parques; más actividades para los jóvenes como Boys & Girls Club; mas refuerzo de la ley; mercados a bajo costo y comida nutricional; refuerzo las leyes/ordenanzas de no vagancia y mendigar

- Estación del bus con cubierta y bancas; uso del lote detrás del centro comercial; acercamiento hacia la gente sin hogar; iluminación de paneles solares en la estación del autobús

- Tal vez colocar una barra divisora entre las bancas para evitar que la gente duerma en ellas; luces en la estación del autobús (paneles solares); nosotros necesitamos bancas para nuestras personas deshabilitadas; introducir más paneles solares a los centros comerciales (para propósito seguridad en la noche); ideas para el lote de la parte detrás - un verdadero parque!, construir una clínica en esa área que puede servir la comunidad; traiga Western Dental aquí para tener cuidado dental que acepte MediCal; acercarse a las personas sin hogar - tal vez haciendo un espacio en la comunidad donde las personas sin hogar puedan ir en vez de estar afuera en la calle; (teniendo un lugar donde ellos se refugien de la lluvia); un servicio más frecuente de los autobuses; no fumar en las zonas de aviso de estación del autobús y signos de parque; las personas sin hogar deben sentirse incluidas, nosotros podemos crear un lugar donde podemos tener alimentos donados o un lugar donde ellos pueden escuchar la radio o televisión; respuesta más rápida de la policía; una barrera de sonido (transparente) a lo largo de la autopista 299 - es también una medida segura para los niños; bajo costo del servicio de internet proporcionado por la comunidad; más información a la comunidad acerca de los hechos y información de lo que está pasando en la comunidad (cultivo de marijuana); banco de alimentos en Valley West; tener más control sobre la zonificación en nuestra comunidad - nosotros queremos una voz; informar a la gente acerca de las plantas de marijuana si ellas van a ser sembradas – por ejemplo Crecimiento orgánico; traer al profesional Bryan, de Humboldt Patient Resource Center, y hacerle preguntas cómo ellos pueden crecer o Fcultivar las plantas sin causar ningún daño a la comunidad; teniendo el consejo o el subcomité que pueda manejar esta área, tal vez podemos hacer que el consejo venga aquí (Red Roof Inn)

¿Cuáles son las necesidades más urgentes para su vecindario y cómo puede la comunidad reunirse para disminuir estas necesidades?

– Prostitución en los hoteles – DV recursos en el área; población de la gente sin hogar - necesita dirección/recursos/apoyo/comida/duchas con respeto y dignidad; transporte para los ancianos; dentista en Arcata

- Rays/presencia de gente sin hogar – da temor ir allá y llevar los niños por la presencia de ellos porque beben alcohol y fuman marijuana; cerca de la oficina del WIC también es donde estan y tienen sus perros y alguien estuvo muy cerca de ser mordido por un perro; preocupación acerca de los robos cerca de los hogares; no es fácil llegar a la escuela después de determinadas horas porque la calle no es segura para ir caminando o en bicicleta en el Valley West

- No hay baños públicos; necesita un sendero para bicicleta; proliferación de ratas (en el parque de Valley West y la escuela de Laurel Tree Charter) – perturbación del ecosistema por el desplazamiento de los gatos salvajes; necesita mejor iluminación en la noche; ausencia de luces en las calles; aumento de la cantidad de personas en los refugios; acceso a los baños; basura en los parques; transitorios en carros y campamentos (reubicados de la plaza); falta de cuidado primario/instalaciones de clínicas en Valley West; el parque de Valley West - basura regada por los perros, proliferación de ratas; agujas en el parque; mantenimiento frecuente; depósito de basura controlado; aguas delos drenajes de las tormentas; no hay recursos en los parques/instalaciones especiales para niños mayores de 8 años de edad, solo hay para niños pequeños; centro comercial limpio; falta de proveedor de servicio de salud primario (incorporar Open Door Clinic); campamentos detrás de Red Roof Inn; RVs, camionetas, gente esperando obtener más dinero para el hotel, estar cerca y vivir en los arbustos; materia fecal y orina en cada zona verde; ¿Cómo podríamos crear una casa santuario para 100-200 personas en noviembre hasta marzo?; muchos de ellos tienen perros y adicción a drogas y alcohol; no hay iluminación/falta de visibilidad; ¿hay un baño público (similar al que está cerca de la plaza en Arcata?); drenaje de aguas de tormentas del parque de Valley West – problema hace dos años; el pasto necesita ser cortado para observar objetos peligrosos escondidos

- Vagancia/mendigando; limpieza de los centros comerciales

- El cultivo de marijuana no se quiere al frente del complejo de apartamentos, el consejo de la ciudad no le interesa nuestras necesidades; Valley West, Valley East, Guintoli no tienen bancas en las estaciones del autobús

- Tener la gente mayor estar de pie porque no hay bancas

Valley West – North Arcata Visioning Workshop

Valley West – Norte del Arcata Taller de Visión

Community Partners

Socios de la Comunidad

City of Arcata Recreation Division

St. Joseph Health

Paso a Paso

Promotores

KEET TV Ready To Learn

Humboldt County Library

HSU Latinex Center for Academic Excellence

HSU World Languages Department

North Coast Children’s Services

Redwood Community Action Agency

Arcata House Partnership

Baile Terapia

Bike Library

Thank You to Neighborhood Businesses for the Generous Donations.

Gracias a los negocios de la vecindad por las generosas donaciones.

Red Roof Inn - Meeting Space Discount

Mad River Hospital Farm - Lettuce

Arise Bakery - Bread

Ray’s Food Place - Gift Certificate

Valley Azteca - Rice and Beans

Round Table Pizza - Pizza

Oriental Buffet - Fried Rice and Noodles

Alma’s - Enchiladas

Beck’s Bakery - Bread

Casa Lindra - Salsa

Wildberries - Bags and Gift Certificate

Mad River Jams - Strawberry Jam

Panaderia Ortiz - Pan Dulce

La Chaquita Taco Truck - Pico de Gallo

Celebrations - Tamales

McIntosh Farm Country Store - Gift Certificate

Beer Kissed - Cookies

Village Pantry - Chili

Uniquely Yours Catering - Chaffing Dishes, Specialty Item